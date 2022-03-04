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    Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции

    4 Марта 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах работы Антикоррупционной службы в текущем году и ходе расследования резонансных уголовных дел.

    Согласно представленным данным, за 2 месяца в коррупции изобличено 240 лиц, в том числе 40 руководителей республиканского и областного уровней. Среди них 1 вице-министр, 1 аким города, 11 руководителей областных управлений. В обеспечение причиненного ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 5,4 млрд тенге.

    Президенту доложили о реализации его поручений по обеспечению «чистоты» Антикоррупционной службы. Наряду с этим Касым-Жомарта Токаева проинформировали о реализации Концепции антикоррупционной политики. Как сообщил руководитель профильного ведомства, в феврале Мажилис Парламента в первом чтении одобрил законопроект об ответственности за необоснованное обогащение. Особое внимание уделено работе комплаенс-служб в квазигоссекторе, совершенствованию института персональной ответственности руководителей за коррупцию подчиненных.

    Кроме того, в настоящее время прорабатывается пакет законодательных мер, предусматривающих развитие финансового расследования по принципу «follow the money», введение уголовной ответственности за обещание и предложение взятки и усиление ответственности юридических лиц за коррупционные деяния.

    По итогам встречи Глава государства дал Олжасу Бектенову ряд поручений, направленных на эффективную реализацию Концепции антикоррупционной политики и обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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