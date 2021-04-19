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    Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции

    19 Апреля 2021, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе реализации поручений, данных на совещании по противодействию коррупции 16 апреля текущего года. Марат Ахметжанов рассказал о подготовке Агентства к полноценному переходу к трехзвенной модели уголовного процесса.

    Президент подчеркнул, что необходимо модернизировать методы борьбы с коррупцией, отличать допускаемые в ходе работы ошибки от преступлений, совершенных умышленно, а также привлекать виновное лицо к ответственности только при наличии всего состава преступления.

    Кроме того, были поставлены задачи по защите прав предпринимателей, строгому рассмотрению ответственности государственных служащих, незаконно вмешивающихся в деятельность бизнеса и осуществляющих покровительство теневому обороту.

    Глава государства дал ряд поручений Агентству, касающихся тесной работы с международными организациями в части изучения передового антикоррупционного опыта и проведения соответствующей координации деятельности государственных органов.

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    Президент Казахстана Коррупция Акорда Другие государственные органы
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