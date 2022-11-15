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    Глава государства принял председателя Агентства по финмониторингу

    15 Ноября 2022, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент заслушал отчет о деятельности Агентства за 10 месяцев текущего года.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом количество зарегистрированных дел снизилось на 30 %.

    По словам Жаната Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Нейтрализовано 25 организованных преступных групп.

    Пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

    Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тысячи сайтов и аккаунтов с противоправным контентом. Во исполнение поручения Президента финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тысячи граждан. Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов Агентством заключен Меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

    Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном Взаимной оценки на предмет соответствия национальной «антиотмывочной» системы рекомендациям ФАТФ.

    По итогам встречи Глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого Агентства.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана
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