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    Глава государства принял председателя агентства по финмониторингу Жаната Элиманова

    2 Ноября 2021, 16:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Председатель агентства сообщил о результатах проведенной Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения Парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.

    Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.

    Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.

    Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.

    Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Борьба с преступностью Акорда Другие государственные органы Финансовая пирамида Финансы
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