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Глава государства принял председателя агентства по финмониторингу Жаната Элиманова

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Ноября 2021, 16:15
Глава государства принял председателя агентства по финмониторингу Жаната Элиманова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о подготовке Казахстана ко Второму раунду взаимной оценки на предмет соответствия международным стандартам ФАТФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Председатель агентства сообщил о результатах проведенной Национальной оценки рисков и о ходе рассмотрения Парламентом законопроекта, который позволит имплементировать в национальное законодательство ряд ключевых рекомендаций ФАТФ.

Президент положительно оценил проводимую работу по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, принятые меры позволили улучшить позиции Казахстана в мировом рейтинге по индексу противодействия отмыванию доходов Basel AML Index.

Главе государства также была предоставлена информация о состоянии борьбы с теневой экономикой в стране. Начато 490 досудебных расследований, в том числе 28 – по фактам создания ОПГ, в отношении лиц, осуществляющих выписку фиктивных счет-фактур и криминальное обналичивание.

Кроме того, Жанат Элиманов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации его поручения по ликвидации финансовых пирамид. С начала года АФМ пресечена деятельность 15 финансовых пирамид, обеспечено возмещение потерпевшим 2,3 млрд тенге.

Президент поручил активизировать работу по данному направлению во взаимодействии с правоохранительными и другими заинтересованными органами. Глава государства заявил о необходимости принятия комплексных превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды.

Президент Казахстана   Борьба с преступностью   Акорда   Другие государственные органы   Финансовая пирамида   Финансы  
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