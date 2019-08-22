Глава государства принял посла РК в Беларуси Аскара Бейсенбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ Аскара Бейсенбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи Глава государства отметил важность дальнейшего развития многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе в рамках взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

В завершение Президент Казахстана дал Аскару Бейсенбаеву ряд конкретных поручений.