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    Глава государства принял посла РК в Беларуси Аскара Бейсенбаева

    22 Августа 2019, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Беларуси и по совместительству постоянного представителя при уставных органах СНГ Аскара Бейсенбаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

    В ходе встречи Глава государства отметил важность дальнейшего развития многопланового сотрудничества с Республикой Беларусь, в том числе в рамках взаимодействия по линии Евразийского экономического союза.

    В завершение Президент Казахстана дал Аскару Бейсенбаеву ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Беларусь
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