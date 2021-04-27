Глава государства принял Посла Китая в Казахстане Чжан Сяо

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев изложил принципиальный подход Казахстана к дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства с КНР на долгосрочной основе в посткризисный период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как подчеркнул Глава государства, «взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими партнерами. Это сотрудничество соответствует национальным интересам Казахстана. Между нашими странами нет никаких вопросов, которые не могут быть решены путем конструктивного, доверительного диалога».

Передав теплые приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину, Президент пригласил китайского руководителя совершить государственный визит в нашу страну в удобное для него время.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил взаимную помощь Казахстана и Китая с начала пандемии COVID-19. Было отмечено, что ожидаемые поставки в Казахстан вакцин китайского производства, безусловно, дополнят усилия Правительства по всеобщей вакцинации населения Казахстана, наряду с использованием российского препарата «Спутник V» и отечественной вакцины «QazVac».

По мнению Главы государства, предстоящие две 30-летние юбилейные даты – Независимости Казахстана и установления дипломатических отношений между нашей страной и КНР – дают хорошую возможность осмыслить пройденный путь, определить новые горизонты стратегического партнерства. За этот период, считает Касым-Жомарт Токаев, обе страны достигли выдающихся результатов как в своем развитии, так и в укреплении всеобъемлющего сотрудничества.

Президент поздравил китайский народ с решением исторической задачи по искоренению абсолютной бедности, решительной победой над коронавирусом и впечатляющими темпами экономического восстановления.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять политические контакты на высшем и высоком уровнях, расширять экономические связи. КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана с объемом товарооборота в 15 миллиардов долларов в 2020 году.

С целью вывода двусторонних торговых и инвестиционных связей на траекторию устойчивого и сбалансированного развития Касым-Жомарт Токаев высказал предложения, направленные на восстановление нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, увеличение их пропускной способности в постпандемийный период. Президент также считает возможным возобновить регулярные авиационные перевозки граждан и грузов. Важное значение имеет концентрация усилий сторон на развитии таких перспективных сфер сотрудничества, как цифровизация, зеленые технологии, инновации, где успехи Китая очевидны.

Глава государства заявил о необходимости активизации работы по сопряжению казахстанской стратегии «Нұрлы жол» с китайской инициативой «Пояс и Путь». Он призвал полноценно использовать возможности взаимовыгодной кооперации, вытекающие из Национального плана развития Казахстана до 2025 года и китайской концепции «Двойной циркуляции».

Касым-Жомарт Токаев также констатировал совпадение позиций Казахстана и Китая по ключевым вопросам мировой повестки дня. Он выразил признательность китайской стороне за поддержку СВМДА и отметил готовность к дальнейшему взаимодействию с КНР в рамках ООН, ШОС и в формате «Центральная Азия + Китай».



