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    Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

    26 Февраля 2021, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz. В ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.

    Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

    По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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