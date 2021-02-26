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Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

Редактор:  
Гульмира Байзакова
26 Февраля 2021, 10:35
Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz. В ходе встречи Вячеслав Ким и Михаил Ломтадзе рассказали Касым-Жомарту Токаеву о текущей деятельности и достижениях компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о росте интереса со стороны крупных глобальных инвесторов к Казахстану, что стало следствием успешного публичного размещения акций Kaspi.kz на Лондонской фондовой бирже.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался рост объема безналичных платежей и расширение сфер их применения, а также реализация государственных цифровых проектов с участием компании.

По итогам встречи обозначены перспективные направления совместной деятельности государственных органов и Kaspi.kz, в том числе в вопросах развития безналичных платежей в Казахстане.


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