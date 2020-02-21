Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали Президенту о стратегии развития цифровых сервисов и соответствующей экосистемы, а также о перспективах роста электронной коммерции в Казахстане. Особое внимание было уделено планам компании по поддержке малого и среднего бизнеса.

Глава государства был проинформирован о подготовке Kaspi.kz к предстоящему публичному размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.

Президент отметил важность внедрения технических инноваций в деятельности казахстанской компании.



