Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе

    21 Февраля 2020, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления Михаил Ломтадзе рассказали Президенту о стратегии развития цифровых сервисов и соответствующей экосистемы, а также о перспективах роста электронной коммерции в Казахстане. Особое внимание было уделено планам компании по поддержке малого и среднего бизнеса.

    Глава государства был проинформирован о подготовке Kaspi.kz к предстоящему публичному размещению акций компании на Лондонской фондовой бирже и на площадке МФЦА.

    Президент отметил важность внедрения технических инноваций в деятельности казахстанской компании.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Банки Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению и поддержке врачей
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая