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    Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният

    18 Февраля 2022, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об эпидемиологической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам министра, если в середине января число заразившихся коронавирусом достигало 16 500 человек в сутки, то на сегодня этот показатель снизился до 1 500. В целом эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Количество граждан, получающих лечение в больницах, уменьшилось, заболевшие получают лечение только в 20 % стационаров.

    Ажар Гиният сообщила о том, что принято решение о снятии ряда ограничительных мер, возвращении студентов к традиционной системе обучения, а работников предприятий – к работе в офлайн-режиме. Руководитель ведомства отметила, что особое внимание в настоящее время уделяется ревакцинации населения.

    Министр ознакомила Президента с планами по модернизации системы здравоохранения. По ее словам, рабочий план министерства в первую очередь направлен на совершенствование первичной медико-санитарной помощи и повышение качества медицинской помощи в сельской местности. В связи с тем, что нынешний год объявлен Годом ребенка, большое внимание будет уделяться здоровью детей. В частности, будут приняты новые правила и стандарты медицинского обслуживания в школах.

    Президент одобрил основные направления работы министерства и поручил продолжить работу по дальнейшей модернизации сферы здравоохранения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК Ажар Гиният
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