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    Глава государства принял министра юстиции

    29 Января 2021, 18:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра юстиции Марата Бекетаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах работы министерства юстиции за прошлый год.

    Марат Бекетаев проинформировал Президента о ходе разработки законопроектов, их правовой экспертизе, а также о работе по оказанию правовой помощи гражданам и представителям бизнеса.

    Министр сообщил, что в настоящее время реализуется ряд инициатив по регулированию деятельности адвокатов и юридических консультантов, цифровизации их услуг, повышению профессиональной квалификации специалистов данной сферы и развитию дисциплинарных функций.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Марату Бекетаеву продолжить работу по обеспечению качественной подготовки законопроектов, а также на высоком уровне реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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