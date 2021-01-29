Глава государства принял министра юстиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра юстиции Марата Бекетаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах работы министерства юстиции за прошлый год.

Марат Бекетаев проинформировал Президента о ходе разработки законопроектов, их правовой экспертизе, а также о работе по оказанию правовой помощи гражданам и представителям бизнеса.

Министр сообщил, что в настоящее время реализуется ряд инициатив по регулированию деятельности адвокатов и юридических консультантов, цифровизации их услуг, повышению профессиональной квалификации специалистов данной сферы и развитию дисциплинарных функций.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил Марату Бекетаеву продолжить работу по обеспечению качественной подготовки законопроектов, а также на высоком уровне реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям.