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    16:06, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Глава государства принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован о результатах работы МВД в 2020 году и состоянии криминогенной обстановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По словам министра, преступность сократилась на 37 %, существенно снизилось количество краж, разбоев, грабежей, хулиганств и изнасилований. Повысился уровень безопасности на улицах и в других общественных местах. Сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также травмированных и погибших в них граждан.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работу на этих направлениях необходимо держать на постоянном контроле.

    Глава государства также заслушал отчет о результатах исполнения ранее данных поручений. Ерлан Тургумбаев доложил, что 2021 год в системе МВД объявлен Годом профилактики правонарушений, и подробно остановился на реализации проектов по реформированию органов внутренних дел. В частности, речь шла о внедрении сервисной модели работы, обеспечении принципа «полиции шаговой доступности», реформировании службы участковых инспекторов.

    Кроме того, Президент был ознакомлен с проектами по цифровизации деятельности органов внутренних дел и с первыми результатами запуска мобильного приложения «Police 102», позволяющего гражданам оперативно контактировать с полицией.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на необходимости проведения качественной реформы, позволяющей достичь ощутимых результатов в повышении доверия граждан к полиции. В данном контексте министр внутренних дел доложил о совершенствовании системы отбора кадров, утверждении новых квалификационных требований, формировании антикоррупционного иммунитета, усилении идеологической и имиджевой работы.

    Отдельным блоком была представления информация о модернизации уголовно-исполнительной системы и мерах по улучшению условий содержания осужденных, обеспечению их занятости, а также о введении в колониях сплошного видеонаблюдения.

    Министр передал Президенту слова благодарности сотрудников за меры государственной поддержки в виде повышения заработной платы и улучшения социального пакета.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, укрепление доверия граждан к полиции и обеспечение эффективного противостояния современным вызовам и угрозам. Касым-Жомарт Токаев также считает важным продолжить работу по цифровизации государственных услуг.


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