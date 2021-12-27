+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял министра труда и соцзащиты населения РК

27 Декабря 2021 18:00
Поделиться:
Глава государства принял министра труда и соцзащиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Серика Шапкенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
Президент РК подписал Закон о промышленной политике Ералы Тугжанов посетил центры аутизма и социальных услуг в Алматы Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв

Президенту представили отчет об итогах работы министерства за текущий год, а также о реализации поручений в рамках Послания. По словам министра Серика Шапкенова, с 2022 года минимальная заработная плата повысится до 60 тысяч тенге, увеличится зарплата еще 591 тысячи гражданских служащих.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о предпринимаемых мерах по снижению уровня безработицы. На сегодняшний день этот показатель составляет 4,9%.

Серик Шапкенов рассказал о работе цифровизации центров занятости. 33% граждан, желающих трудоустроиться, пользуются онлайн-услугами, 26 тысяч пособий были назначены в электронном виде. Адресную социальную помощь в этом году получили 988,8 тысяч человек.

Наряду с этим, Главе государства доложили о четырех приоритетных направлениях работы профильного ведомства на предстоящий период. Это – разработка Социального кодекса, проекта закона о профессиональных квалификациях и проекта концепции миграционной политики на 2022-2026 годы, модернизация пенсионной системы.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по этим направлениям на постоянной основе.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Социальная поддержка   #Минтруда РК  
Поделиться:
Новости по теме
Президент РК подписал Закон по полномочиям и зонам ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом
Президент РК подписал Закон о промышленной политике
Ералы Тугжанов посетил центры аутизма и социальных услуг в Алматы
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
3 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
4 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
5 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
6 Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
Читайте также
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Подарки Касым-Жомарту Токаеву: что дарят главы государств
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив