Глава государства принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра торговли и интеграции Бахыта Султанова. Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах развития системы торговли в прошлом году, в том числе о принимаемых мерах по расширению внешней и внутренней торговли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи было отмечено, что, несмотря на негативные тенденции, Казахстану удалось сохранить положительную динамику роста доли несырьевого экспорта. Президент указал на важность расширения географии рынков сбыта казахстанской продукции и повышения ее конкурентоспособности.

В этом году председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану, и в этом контексте Глава государства поручил уделить особое внимание развитию евразийской интеграции, устранению торговых барьеров и обеспечению свободы перемещения товаров и услуг.

В сфере внутренней торговли Касым-Жомарт Токаев поставил перед Бахытом Султановым задачу качественного ускорения работ по созданию национальной товаропроводящей системы, обеспечению условий для насыщения рынка отечественной продукцией и устойчивому развитию данного сектора. Система должна стать основой Евразийской товаропроводящей сети, состоящей из сети оптово-распределительных центров в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и России.

Глава государства поручил министру торговли и интеграции принять меры по укреплению торгово-логистического потенциала Казахстана с точки зрения расширения рынков сбыта отечественной продукции и участия в кооперационных проектах в рамках ЕАЭС и с третьими странами.



