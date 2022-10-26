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    Глава государства принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева

    26 Октября 2022, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент заслушал отчет об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как доложил Ербол Карашукеев, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении его поручений. В частности, досрочно возвращено государству более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.

    Президенту доложили о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.

    В завершение встречи Глава государства поставил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Сельское хозяйство Токаев Касым-Жомарт
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