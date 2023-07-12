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    Глава государства принял министра по чрезвычайным ситуациям Сырыма Шарипханова

    12 Июля 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о проводимой работе и планах министерства по чрезвычайным ситуациям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Главе государства было доложено о предстоящей трансформации МЧС и проведении активных работ по формированию в обществе культуры безопасности. Как сообщил министр, в условиях увеличения количества и масштабов чрезвычайных ситуаций предусматривается переориентация государственной системы гражданской защиты с ликвидации ЧС на их предупреждение.
    Президент также был проинформирован об укреплении материально-технической оснащенности, цифровизации спасательных подразделений, повышении кадрового потенциала и уровня социальной защиты спасателей и пожарных.
    Сырым Шарипханов рассказал, что в целях обеспечения необходимых условий для заблаговременной защиты населения большое внимание уделяется внесению изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.
    По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд задач по снижению количества чрезвычайных ситуаций и реализации комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана МЧС
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