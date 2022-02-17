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    Глава государства принял министра обороны

    17 Февраля 2022, 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о проводимой оборонным ведомством работе по реформированию казахстанской армии.

    Руслан Жаксылыков доложил о ходе реализации национального проекта «Безопасная страна» и исполнении поручений Главы государства по совершенствованию структуры, состава Вооруженных сил и подготовки войск, дальнейшему внедрению цифровизации, развитию военной инфраструктуры, повышению престижа и привлекательности воинской службы.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мероприятиях, направленных на повышение эффективности решения задач по обеспечению военной безопасности государства, в том числе в рамках формирования Сил специальных операций.

    Кроме того, Верховному главнокомандующему доложили о текущей ситуации с укомплектованностью личного состава, состоянии вооружения и военной техники, наличии запасов материально-технических средств. В рамках реализации поручения Главы государства военным ведомством принимаются меры по техническому перевооружению войск во взаимодействии с отечественным оборонно-промышленным комплексом.

    В завершение встречи Президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного развития Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на требуемом уровне, а также дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия Минобороны РК
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