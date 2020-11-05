Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял министра обороны

    5 Ноября 2020, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Нурлана Ермекбаева об основных направлениях развития Вооруженных сил Казахстана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были рассмотрены перспективы совершенствования инфраструктуры и материально-технической базы казахстанской армии, ее оснащения некоторыми видами новейших вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны.

    Главе государства также была представлена информация о состоянии международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по улучшению бытовых и социальных условий военнослужащих, обеспечению их качественным обмундированием.

    С учетом актуальности обсужденных вопросов Верховный главнокомандующий поручил подготовить заседание военной коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги боевой подготовки за 2020 год и определены задачи на предстоящий период.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Армия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
    Президент подписал закон о пресечении использования ложных товарных знаков в странах СНГ
    Касым-Жомарт Токаев принял Бакытжана Ертаева
    Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам