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Глава государства принял министра обороны

5 Ноября 2020 16:10
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Глава государства принял министра обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Нурлана Ермекбаева об основных направлениях развития Вооруженных сил Казахстана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В ходе встречи были рассмотрены перспективы совершенствования инфраструктуры и материально-технической базы казахстанской армии, ее оснащения некоторыми видами новейших вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны.

Главе государства также была представлена информация о состоянии международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по улучшению бытовых и социальных условий военнослужащих, обеспечению их качественным обмундированием.

С учетом актуальности обсужденных вопросов Верховный главнокомандующий поручил подготовить заседание военной коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги боевой подготовки за 2020 год и определены задачи на предстоящий период.


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#Президент Казахстана   #Армия  
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