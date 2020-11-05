Глава государства принял министра обороны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад министра обороны Нурлана Ермекбаева об основных направлениях развития Вооруженных сил Казахстана с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы совершенствования инфраструктуры и материально-технической базы казахстанской армии, ее оснащения некоторыми видами новейших вооружений, таких как беспилотные летательные аппараты и средства противовоздушной обороны.
Главе государства также была представлена информация о состоянии международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по улучшению бытовых и социальных условий военнослужащих, обеспечению их качественным обмундированием.
С учетом актуальности обсужденных вопросов Верховный главнокомандующий поручил подготовить заседание военной коллегии Министерства обороны, на котором будут подведены итоги боевой подготовки за 2020 год и определены задачи на предстоящий период.
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