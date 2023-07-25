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    Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова

    25 Июля 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами был проинформирован о внедрении нового формата боевой подготовки с изменением ее цикличности и модели, обеспечивающей совершенствование управленческих качеств командиров.

    Министр обороны доложил Главе государства о принимаемых мерах по укреплению территориальной обороны. Ведется планомерная работа как на законодательном уровне, так и в практической плоскости.

    Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой подразделений постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства.

    Отдельно доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах по оцифровке сведений о призывниках и отслуживших срочную службу гражданах. Модернизация информационных систем и их интеграция с базами данных других государственных органов позволила перевести услуги приписки, постановки на воинский учет и выдачи военных билетов в электронный формат.

    Руслан Жаксылыков рассказал о принимаемых мерах по предоставлению кредитных каникул призывникам, а также льготном образовании. На сегодняшний день 2,5 тысячи солдат получили отсрочку по кредитам и 1,5 тысячи отслуживших воинов – места в высших учебных заведениях.

    Кроме того, за отчетный период почти 700 уволенных в запас солдат-срочников обучились по востребованным на рынке труда специальностям водителя, ремонтника, машиниста, слесаря, повара и другим.

    Президентом приняты во внимание названные инициативы, в том числе касательно проведения совместно с Министерством высшего образования и науки работы по выделению квот на льготное образование, предоставлению государственных образовательных грантов отслужившим срочную службу, а также продолжения их законодательного закрепления.

    По итогам встречи Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, обратив особое внимание на вопросы повышения боеготовности Вооруженных сил.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Минобороны РК
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