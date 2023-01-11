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    Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова

    11 Января 2023, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности министерства обороны в 2022 году и планах на текущий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со сыслкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведенных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.

    Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.

    Глава государства был проинформирован о мерах, принимаемых оборонным ведомством по профилактике негативных явлений в армейской среде, повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодежи, а также по совершенствованию системы социального обеспечения.

    Министр обороны представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения.

    Верховному Главнокомандующему было доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

    По итогам встречи Президент подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах. Также он определил перед министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.


    Фото: akorda.kz
    Президент Казахстана Армия
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