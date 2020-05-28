Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами заслушал доклад о проводимой оптимизации штатной структуры казахстанской армии, инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов, противодействии коронавирусной инфекции, реализации крупных инфраструктурных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Нурлан Ермекбаев проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности по формированию нового облика Вооруженных Сил с учетом реально существующих рисков и угроз, необходимости и возможности применения военнослужащих, в том числе в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, Главе государства было доложено о состоянии боевой оперативной подготовки армейских подразделений, вопросах государственного оборонного заказа, оснащении вооруженной техникой с учетом бюджетных возможностей, автоматизации и цифровизации министерства обороны.

Верховный Главнокомандующий поручил продолжить работу по укреплению обороноспособности страны и повышению оснащенности Вооруженных Сил, оптимизировать расходы, повысить уровень образования военнослужащих, а также проработать возможности получения дополнительных знаний и навыков военных в ходе срочной службы.