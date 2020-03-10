Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами заслушал доклад о проводимой работе над Концепцией строительства и развития Вооруженных Сил, а также о ходе работ по инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов.
Нурлан Ермекбаев также проинформировал Касым-Жомарта Токаева о деятельности министерства по мониторингу существующих рисков в геополитическом и экономическом форматах, вопросах международного военного сотрудничества, а также о ходе подготовки законопроектных работ, направленных на улучшение эффективности управления вооруженными силами и повышения обороноспособности страны.
Глава государства обратил особое внимание на проведение необходимой работы по совершенствованию инфраструктуры Вооруженных Сил, объектов хранения боеприпасов, полигонов и военных городков.
По итогам встречи Президент дал министру обороны ряд поручений по повышению социального статуса военнослужащих и качества подготовки военных кадров, в том числе принятия соответствующих мер по укреплению воинской дисциплины.
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