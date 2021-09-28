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    Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову

    28 Сентября 2021, 19:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности профильного ведомства в сферах культуры, спорта, туризма и архивного дела, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту было доложено о мероприятиях, приуроченных к 30-летию Независимости Республики и юбилеям видных деятелей культуры и искусства.

    Актоты Раимкулова рассказала Главе государства о работе студии «Казахфильм» им. Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино, а также о дополнениях, которые планируется внести в Закон «О кинематографии». По ее словам, в этом году предлагается оказать финансовую поддержку 42 кинопроектам, которые были одобрены экспертным советом и межведомственной комиссией.

    Касым-Жомарту Токаеву представили сведения о подушевом финансировании творческих кружков и спортивных секций. В Казахстане действует порядка 22 тысяч творческих кружков и 126 тысяч спортивных секций с охватом 50 % детей и подростков страны.

    Министр сообщила о работе над изменениями и дополнениями в законодательство по вопросам культуры и спорта.

    Кроме того, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития внутреннего туризма, цифровизации процессов в данной сфере. В настоящее время запущен ряд цифровых решений. Ведется проработка новых продуктов, таких как национальный туристский портал Kazakhstan.travel, Tourism online, View Project, система eQonaq, единый реестр гидов, а также модуль E-Shagym, который позволит туристам оставлять отзывы или жалобы при некачественном оказании услуг.

    Президент также заслушал отчет о состоянии сотрудничества с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в Списке Всемирного наследия Казахстан представлен десятью памятниками истории и культуры. Министерством ведется активная работа по включению в Списки ЮНЕСКО новых объектов материального и нематериального культурного наследия.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поручил министру продолжить работу по данным направлениям.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Культура Акорда
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