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    Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову

    4 Февраля 2021, 15:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, кинематографии и архивного дела. Актоты Раимкулова также доложила о подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики и юбилейных дат: 175-летия Жамбыла Жабаева, 150-летия Хаджимукана Мунайтпасова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова, Государственного центра поддержки национального кино, особое внимание уделив предлагаемым поправкам в Закон «О кинематографии».

    Министр сообщила Главе государства о готовности к предстоящим Олимпийским играм в Токио, а также о введении подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций для детей и подростков.

    Кроме того, Актоты Раимкулова отметила возросший спрос на внутренний туризм во время пандемии. Одним из действенных механизмов стимулирования соотечественников путешествовать внутри республики станет субсидирование авиаперелета детей в курортные зоны («Kids go free»). На сегодняшний день соответствующая поправка включена в законопроект о туристской деятельности.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед министерством ряд задач по качественному продолжению идеологической и просветительской работы, программы «Рухани Жаңғыру», инициатив по цифровизации и реализации онлайн-проектов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Туризм Акорда Минкультуры
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