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    Глава государства принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

    12 Октября 2021, 17:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Нур-Султан для участия в шестой встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества Казахстана и России, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу.

    Собеседники также обсудили региональную повестку дня, международные усилия по стабилизации ситуации в Афганистане. Глава государства сообщил о мерах Казахстана по оказанию гуманитарной помощи этой стране.

    Касым-Жомарт Токаев отметил большую роль России в продвижении СВМДА в качестве эффективного форума для выработки коллективных подходов к решению проблем безопасности, предотвращения конфликтов и поддержания мира в Азии.

    Ранее Президент РК принял министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Россия Политика СВМДА
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