Глава государства принял министра иностранных дел Республики Корея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва, находящуюся в Нур-Султане для участия в работе 12-го заседания Форума «Центральная Азия – Республика Корея».

Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего стратегического партнерства, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Глава государства отметил высокую динамику казахстанско-южнокорейского торгово-инвестиционного и технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей.

«Визит Вашего Президента в апреле текущего года был весьма продуктивным. Программа «Свежий ветер», которая была подписана в ходе этого визита, является весьма важной с точки зрения придания дополнительного импульса развитию сотрудничества между нашими странами. Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в сфере экономики и бизнеса», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь южнокорейский дипломат передала слова приветствия от Президента страны Мун Чжэ Ина и подтвердила готовность к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном как на двусторонней, так и на региональной основе.

«Мы с нетерпением ожидаем Вашего визита в нашу страну в следующем году. Результаты визита моего Президента в Казахстан стали весьма плодотворными. Достигнутые в рамках этого визита договоренности обозначили конкретные направления для наращивания дальнейшего взаимодействия, которые успешно реализуются соответствующими органами наших государств. Все развивается в правильном русле. Мы приложим все усилия для того, чтобы Ваш визит в Южную Корею открыл новые горизонты нашего сотрудничества», - сказала Кан Гён Хва.



