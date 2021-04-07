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    Глава государства принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа

    7 Апреля 2021, 19:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приветствуя иранского дипломата в столице Казахстана, Президент отметил дружественный характер отношений между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Между нашими странами прекрасные отношения, как в сложные, так и в хорошие времена. Международная обстановка не повлияла на развитие нашего взаимного сотрудничества. Мы ценим этот факт. Используя эту возможность, передаю свои наилучшие пожелания Президенту Хасану Рухани», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф выразил признательность Главе государства за гостеприимство, подчеркнув, что рад вновь вернуться в Нур-Султан.

    Министр передал слова приветствия от Президента Хасана Рухани и поздравления по случаю праздника Наурыз, а также подтвердил приглашение Хасана Рухани Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с официальным визитом Иран в удобное для него время.

    «Мы придаем важное значение развитию нашего сотрудничества с вашей страной. Казахстан является одним из близких для нас соседей в регионе и дружественных государств», - отметил Мохаммад Джавад Зариф.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Акорда Иран
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