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    Глава государства принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийарто

    6 Апреля 2021, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую динамику казахско-венгерского стратегического партнерства, основанного на доверительном политическом диалоге, поступательном торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве, взаимной поддержке в условиях пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент Казахстана передал Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану благодарность за его активное участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем 31 марта этого года в онлайн-режиме на тему «Туркестан – духовная столица тюркского мира».

    «Надеюсь, что проведенные переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Венгрией. Венгрия – первая страна в вашем регионе, где Казахстан открыл свое посольство почти 30 лет назад. У нас особенные отношения. Венгрия весьма популярна среди казахстанцев, у нас большая симпатия к вашей стране. Используя эту возможность, хочу выразить признательность Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его позитивный вклад в работу Совета сотрудничества тюркоязычных государств», - отметил Глава государства.

    В свою очередь, Петер Сийарто поблагодарил Президента за возможность встречи и передал слова приветствия от руководства своей страны, подтвердив готовность Будапешта к дальнейшему углублению комплексного взаимодействия с Казахстаном, в том числе с использованием потенциала Тюркского совета. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии отметил важную роль Туркестана в качестве духовной столицы.

    «Вы, господин Президент, и Елбасы имеете очень большой авторитет в Венгрии. Мы чувствуем дружелюбный настрой Казахстана и народа страны, братство. Наше вступление в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя является одним из результатов стратегического партнерства между нашими странами. Казахстан для нас – важный стратегический партнер», - сказал Петер Сийарто.

    Собеседники обсудили ряд практических вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Виктора Орбана в Казахстан в апреле 2019 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Акорда Венгрия
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