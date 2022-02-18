Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву было доложено о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Каирбек Ускенбаев проинформировал Президента о ходе исполнения его поручений по созданию новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой министерством работе по предоставлению равного доступа к инфраструктуре государства и обеспечению сырьем отечественных производителей.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли.
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