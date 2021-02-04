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    Глава государства принял министра финансов Ерулана Жамаубаева

    4 Февраля 2021, 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Ерулана Жамаубаева об итогах деятельности министерства в 2020 году, реализации положений Послания, касающихся финансовой сферы, а также о приоритетных задачах на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр рассказал о работе ведомства по таким направлениям, как обеспечение сбалансированности бюджета, цифровизация налогово-таможенного администрирования, снижение объемов теневой экономики, повышение эффективности управления государственными активами, совершенствование системы закупок и качества государственного аудита.

    Президент дал ряд поручений по оптимизации и качественной подготовке трехлетнего республиканского бюджета. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продуманно и в намеченные сроки осуществить цифровизацию налогово-таможенного администрирования.

    Глава государства также указал на необходимость усовершенствовать отечественное законодательство о государственных закупках. Как он подчеркнул, все предлагаемые новеллы должны быть тщательно проработаны.

    Президент полагает, что государственная аудиторская деятельность должна быть эффективной и выявлять необоснованные траты бюджетных средств со стороны госорганов, при этом особое внимание следует уделить превентивным мерам.

    Напомним, также сегодня Глава государства принял министра культуры и спорта Актоты Раимкулову. Президент был проинформирован о текущей деятельности министерства в сферах культуры, спорта, туризма, кинематографии и архивного дела.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Экономика Минфин РК Реализация Послания
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