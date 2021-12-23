Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности министерства за текущий год и перспективах развития, а также о ходе реализации поручений Главы государства в рамках Посланий.

Сериккали Брекешев доложил Главе государства о мерах, принимаемых для улучшения экологической ситуации в стране, а также планах по развитию водной отрасли. В рамках Национального проекта «Жасыл Қазақстан» до 2025 года будут построены девять водохранилищ в шести областях с общим объемом 1,7 млрд тенге. Предусмотрены меры по улучшению управления водными ресурсами и недопущению дефицита воды. В этом контексте предполагается усиление деятельности Комитета водного хозяйства, территориальных бассейновых инспекций.

Отдельное внимание было уделено вопросам развития геологической отрасли. Как сообщил министр, ведется работа по активизации государственного геологического изучения недр. Планируется изучить недра на площади порядка 684 км2. Будет создана Национальная геологическая служба.

Также Касым-Жомарту Токаеву рассказали о ходе исполнения его поручения по масштабному озеленению страны. По словам Сериккали Брекешева, в этом году посажено 130 млн деревьев на площади 62 тысяч га, работа этом направлении продолжается.