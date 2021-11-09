Глава государства принял Маршала Сената Польши Томаша Гродзкого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Маршалом (Спикером) Сената Республики Польша Томашем Гродзким, находящимся в нашей стране с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития двустороннего сотрудничества.

– Как бывший Спикер Парламента я придаю большое значение развитию межпарламентской дипломатии. С удовлетворением отмечаю, что нас связывают давние узы дружбы и широкий спектр направлений сотрудничества. Мы рассматриваем Польшу в качестве важного и надежного партнера Казахстана в Центральной Европе. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Польше, и испытываем большое уважение к Вашему народу и Вашей стране, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства подчеркнул, что на уровне высшего руководства выстроен доверительный диалог, который находит свое продолжение и по линии законодательных органов двух стран.

– Я думаю, что у нашего сотрудничества многообещающие перспективы. Ярким свидетельством этого масштабного взаимодействия стал Ваш визит, –отметил Президент Казахстана.

В свою очередь Томаш Гродзкий выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за гостеприимство и рассказал о продуктивных встречах с председателями обеих палат Парламента Казахстана.

– Мы надеемся, что визит в Казахстан придаст новый импульс развитию взаимосвязей между двумя странами. Позвольте искренне признать, что мы весьма впечатлены развитием Вашей страны за 30 лет Независимости благодаря видению Первого Президента Казахстана. Наши народы начали свой путь развития в непростых условиях экономического кризиса. Достижения в развитии Казахстана, столицы Нур-Султана и демократические преобразования в Вашей стране произвели на нас сильное впечатление, – заявил Спикер польского Сената.

Собеседники отметили потенциал для наращивания связей двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, инфраструктурной и образовательной сферах.

Томаш Гродзкий также поделился впечатлениями от поездки в Акмолинскую область, где состоялись его встречи с представителями польской диаспоры. Как подчеркнул глава верхней палаты Парламента Польши, благодаря дружественному отношению и гостеприимству казахского народа в годы депортации поляки обрели в Казахстане свою вторую родину.