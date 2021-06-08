Глава государства принял Мадину Абылкасымову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту было доложено об итогах развития финансового рынка и работе по регулированию финансовых организаций.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам, направленным на обеспечение финансовой стабильности. В частности, Агентство разработало приоритеты надзорной политики по банковскому, страховому сектору и фондовому рынку, предусматривающие проведение регулярного AQR и стресс-тестирования.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о мерах, предпринимаемых Агентством в целях контроля над исполнением банками надзорных планов по снижению уровня стрессовых активов. В результате за прошедшие полгода объем стрессовых активов снизился на 15,5 % (497 млрд тенге) до 2,3 трлн тенге.

Как сообщила Мадина Абылкасымова, в текущих экономических условиях банковское кредитование имело сдержанный характер. Кредитование экономики увеличилось с начала года на 3,3% и составило 15,1 трлн. тенге.

Для защиты прав заемщиков 25 мая Главой государства подписан закон, предусматривающий введение обязательного для банков и микрофинансовых организаций порядка урегулирования просроченной задолженности граждан.

По поручению Президента проведена дифференциация годовых эффективных ставок вознаграждения и снижены предельные значения по залоговым и ипотечным кредитам. Для восстановления доступа к кредитам для заемщиков с негативной кредитной историей принят механизм реабилитации заемщиков, погасивших просрочку. На сегодня 1,4 млн человек получили статус «реабилитирован».

Председатель Агентства доложила о завершении лицензирования микрофинансовой деятельности. С начала года лицензии получили 1012 кредитных организаций.

Мадина Абылкасымова сообщила об ужесточении механизма удаленной идентификации клиентов при выдаче микрокредитов с обязательной проверкой биометрии либо двухфакторной аутентификацией. Теперь выдача микрокредитов без проверки клиентов запрещена.

По итогам встречи Глава государства поставил перед Агентством ряд задач по поддержанию финансовой стабильности, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг и повышению роли финансового рынка в восстановлении экономического роста.



