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    Глава государства принял Лаззат Рамазанову

    9 Февраля 2021, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Лаззат Рамазанову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Национальной комиссии и планах на предстоящий период.

    В ходе встречи были рассмотрены вопросы совершенствования законодательных норм, направленных на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей, недопущение насилия в отношении женщин и детей, решение социальных проблем.

    Глава государства считает, что к процессу подготовки законопроекта должны подключиться все центральные и местные исполнительные органы. Следует выработать эффективный регламент межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления института семьи на всех уровнях.

    Президент поддержал предлагаемые изменения в подходах к работе региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, подчеркнув, что им необходимо наладить тесное взаимодействие с гражданским обществом. В рамках реализации Концепции семейной и гендерной политики ответственность за достижение поставленных целей и задач должна быть возложена на акимов регионов.

    В ходе встречи был затронут вопрос участия женщин в общественно-политической жизни страны. Соблюдение равных прав и возможностей женщин в государственных органах, квазигосударственном и корпоративном секторах будет рассматриваться как один из критериев оценки эффективности их деятельности.

    Касым-Жомарт Токаев также положительно оценил проект по внедрению женской кооперации в решение социальных вопросов общества на региональном уровне.

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    Президент Казахстана Права человека Акорда Другие государственные органы Общество
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