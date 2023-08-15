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    Глава государства принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова

    15 Августа 2023, 14:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Тимур Бекмамбетов поделился опытом реализации в других странах проекта по переобучению специалистов традиционного профиля (учителей, актеров, художников и других) на профессии цифровых креативных индустрий.

    Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль закона «О кинематографии», обеспечивающего условия для развития данной отрасли и позволяющего привлекать зарубежных специалистов.

    Кроме того, Глава государства акцентировал внимание на необходимости модернизации отечественного кино с учетом лучшего мирового опыта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Культура Акорда Креативная индустрия Кинематограф Токаев Касым-Жомарт
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