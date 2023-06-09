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    Глава государства принял известного экономиста Нуриэля Рубини

    9 Июня 2023, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.

    В ходе встречи также были обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.

    Ранее сообщалось о презентации книги экономиста из Нью-Йорка Нуриэля Рубини «Новый Казахстан: Управляя степью во время глобальной бури».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Международный форум Астана
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