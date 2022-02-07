Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan

    7 Февраля 2022, 19:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова. В ходе встречи председатель партии поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Как подчеркнул Президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.

    Глава государства был проинформирован о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации «дорожных карт» по исполнению предвыборной программы партии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Нур Отан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев