Глава государства принял исполнительного секретаря партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного секретаря партии Nur Otan Асхата Оралова. В ходе встречи председатель партии поручил ускорить работу по модернизации работы Nur Otan, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как подчеркнул Президент, необходима системная перестройка партии, которая должна отвечать современным вызовам, быть мобильной в своей деятельности, чтобы в полной мере соответствовать запросам граждан нашей страны.

Глава государства был проинформирован о планах по переформатированию работы партии. По словам Асхата Оралова, центральным аппаратом Nur Otan совместно с фракцией в Мажилисе проводится анализ реализации «дорожных карт» по исполнению предвыборной программы партии.



