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    Глава государства принял исполнительного председателя ArcelorMittal Лакшми Миттала

    28 Апреля 2021, 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах ArcelorMittal по дальнейшему развитию компании в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лакшми Миттал представил Президенту новую инвестиционную программу, которая направлена на модернизацию производства и значительное улучшение экологических показателей.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено планам по сокращению выбросов в атмосферу на 30 % к 2024 году, а также модернизации ТЭЦ-2.

    Глава государства отметил необходимость роста производительности труда, расширения линейки промышленной продукции высокого качества и ее экспорта, внедрения современных технологий, а также создания новых рабочих мест.

    Президент подчеркнул важность активного участия ArcelorMittal в социальном развитии городов своего присутствия, соблюдения самых высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность
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