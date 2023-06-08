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    Глава государства принял главного исполнительного директора Citigroup Дэвида Ливингстона

    8 Июня 2023, 20:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены перспективы деятельности международного финансового института в нашей стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора нашей страны.
    Дэвид Ливингстон сообщил Президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD).
    По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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