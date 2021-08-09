Глава государства принял Генерального прокурора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Генерального прокурора о состоянии законности в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о криминогенной ситуации, а также о координации борьбы с мошенничествами, насилием в отношении детей, наркопреступностью и другими опасными правонарушениями.