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    Глава государства принял Генерального прокурора

    9 Августа 2021, 18:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Генерального прокурора о состоянии законности в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент был проинформирован о криминогенной ситуации, а также о координации борьбы с мошенничествами, насилием в отношении детей, наркопреступностью и другими опасными правонарушениями.

    Гизат Нурдаулетов отчитался о реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и подготовке ко второму этапу с 2022 года.

    Главе государства было доложено об итогах расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов. Согласно представленным данным, благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала года защищены права порядка 5 тысяч граждан, 92 тысяч предпринимателей, в бюджет возмещено 17 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено свыше 11 тысяч лиц.

    В ходе встречи рассматривались и вопросы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. В частности, Генеральный прокурор сообщил о планах по заключению соглашений с зарубежными государствами и о предстоящем участии в многосторонних мероприятиях.

    Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.

    Автор:

    Президент Казахстана Правительство РК Генпрокуратура
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