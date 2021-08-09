Глава государства принял Генерального прокурора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Генерального прокурора о состоянии законности в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о криминогенной ситуации, а также о координации борьбы с мошенничествами, насилием в отношении детей, наркопреступностью и другими опасными правонарушениями.

Гизат Нурдаулетов отчитался о реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса и подготовке ко второму этапу с 2022 года.

Главе государства было доложено об итогах расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов. Согласно представленным данным, благодаря предпринятым органами прокуратуры мерам с начала года защищены права порядка 5 тысяч граждан, 92 тысяч предпринимателей, в бюджет возмещено 17 млрд тенге, к различным видам ответственности привлечено свыше 11 тысяч лиц.

В ходе встречи рассматривались и вопросы международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере. В частности, Генеральный прокурор сообщил о планах по заключению соглашений с зарубежными государствами и о предстоящем участии в многосторонних мероприятиях.

Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.



