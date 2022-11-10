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    Глава государства принял Генерального прокурора РК

    10 Ноября 2022, 15:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Генерального прокурора Берика Асылова. Президент был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за истекший период. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что на особом контроле прокуратуры находятся расследование «январских событий» и вопросы амнистирования их участников.

    Глава государства был проинформирован, что в уголовной сфере защищены конституционные права свыше 1,8 тысячи лиц. По протестам прокуроров отменены и изменены 866 приговоров, улучшено положение 183 осужденных, оправдано 20 лиц. В сфере защиты бизнеса восстановлены права 145 тысяч предпринимателей.

    По словам Берика Асылова, установлены системные нарушения в области недропользования и автомобильных дорог. Так Министерством индустрии выданы контракты на разведку по 144 месторождениям, которые фактически уже были готовы к добыче. Кроме того, выявлены факты неисполнения недропользователями обязательств перед бюджетом на 96 млрд тенге.

    В рамках работы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возвращены объекты недвижимости, земельные участки и другое имущество.

    По актам прокуроров в пользу государства возвратили 7,3 млн гектаров незаконно предоставленных, а также неиспользуемых по целевому назначению земель на общую сумму 43 млрд тенге, в том числе из собственности олигополии – 140 тысяч гектаров на 6 млрд тенге. В ближайшее время ожидается возврат еще 160 тысяч гектаров земель, ранее предоставленных субъектам олигополии.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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