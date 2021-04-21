Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял Генерального прокурора РК

    21 Апреля 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за 1 квартал текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Генеральный прокурор проинформировал Президента о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса. Как сообщил Гизат Нурдаулетов, по итогам согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования количество нарушений конституционных прав граждан сократились на 33%.

    Главе государства рассказали об исполнении поручений по защите предпринимателей от незаконных действий государственных органов, переориентировании надзора прокуратуры на эффективное решение проблем бизнеса. По словам Генерального прокурора, с начала года защищены права 22 тысяч предпринимателей, отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов.

    Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Об ответственности за призывы к вооруженным конфликтам напомнили в прокуратуре Кызылординской области
    Задолженность по алиментам на сумму свыше 68 млн тенге выплатили астанчане
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве