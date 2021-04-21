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Глава государства принял Генерального прокурора РК

21 Апреля 2021, 10:37
Глава государства принял Генерального прокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана принял Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова. Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране, а также об итогах работы органов прокуратуры за 1 квартал текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Генеральный прокурор проинформировал Президента о результатах реализации первого этапа перехода на трехзвенную модель уголовного процесса. Как сообщил Гизат Нурдаулетов, по итогам согласования прокурорами ключевых решений органов досудебного расследования количество нарушений конституционных прав граждан сократились на 33%.

Главе государства рассказали об исполнении поручений по защите предпринимателей от незаконных действий государственных органов, переориентировании надзора прокуратуры на эффективное решение проблем бизнеса. По словам Генерального прокурора, с начала года защищены права 22 тысяч предпринимателей, отменено 357 незаконных проверок и 56 актов госорганов.

Подчеркнув важность обеспечения верховенства закона во всех сферах жизни общества, Касым-Жомарт Токаев дал Гизату Нурдаулетову ряд поручений.


Президент Казахстана   Акорда   Генпрокуратура  
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