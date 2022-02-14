Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту был представлен отчет о ходе расследования событий «трагического января» и принимаемых мерах по сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что на сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие.
Как доложил Генеральной прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.
Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов.
В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования.
Кроме того, Гизат Нурдаулетов отчитался о проводимых проверках в сфере оборота и ценообразования горюче-смазочных материалов, сжиженного газа и на таможенной границе.
Глава государства указал на важность соблюдения конституционных прав граждан, попавших в орбиту уголовного преследования.
Касым-Жомарт Токаев поручил незамедлительно реагировать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры ответственности к виновным лицам, а также своевременно информировать население о ходе расследования.
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