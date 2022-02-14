+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова

14 Февраля 2022 19:53
Поделиться:
Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан» Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу

Президенту был представлен отчет о ходе расследования событий «трагического января» и принимаемых мерах по сообщениям граждан и правозащитников о недозволенных методах следствия.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что на сегодняшний день заведено 3070 уголовных дел. Из них 2710 расследуется органами внутренних дел. В основном это кражи, грабежи, хулиганства, хищения оружия и другие.

Как доложил Генеральной прокурор, антикоррупционная служба ведет 173 дела по сообщениям граждан о превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов. На рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене, превышении полномочий и попытке захвата власти. В производстве межведомственной следственной группы под руководством специальных прокуроров находится 179 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков. Из-за таких действий в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранительных органов.

В общей сложности в период январских событий похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Из этого объема найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования.

Кроме того, Гизат Нурдаулетов отчитался о проводимых проверках в сфере оборота и ценообразования горюче-смазочных материалов, сжиженного газа и на таможенной границе.

Глава государства указал на важность соблюдения конституционных прав граждан, попавших в орбиту уголовного преследования.

Касым-Жомарт Токаев поручил незамедлительно реагировать на каждый подтвержденный сигнал, принимая меры ответственности к виновным лицам, а также своевременно информировать население о ходе расследования.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Генпрокуратура   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Гурбангулы Бердымухамедовым
Президент РК внес изменения в Закон «О международных договорах Республики Казахстан»
Контроль за незаконным вывозом наличной валюты усилен в Казахстане – Жанат Элиманов
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Популярное
1 Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
2 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
4 Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
5 Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
6 Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Читайте также
Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Прокуратура Алматы завела дело на крупную компанию по продаже сжиженного газа
Аким Алматы ознакомился с проблемами Турксибского района
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Асем Нусупова освобождена от должности вице-министра здравоохранения РК
Заражение омикроном может привести к нейроковиду и системным воспалениям - эксперт
Какие меры примет Правительство РК для обеспечения экономической стабильности
Проект по поддержке в трудойстройстве работников предпенсионного возраста запускает Минтруда
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив