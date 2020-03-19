Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководитель надзорного ведомства доложил Касым-Жомарту Токаеву о принимаемых мерах по обеспечению соблюдения правопорядка в стране в условиях чрезвычайного положения.

Президенту была представлена информация о том, что для своевременной правовой оценки действий и решений в Генеральной прокуратуре и на местах созданы оперативные штабы.

Гизат Нурдаулетов рассказал о мерах, которые принимают правоохранительные органы с целью недопущения искусственного дефицита индивидуальных медицинских средств защиты, противодействия распространению недостоверных и провокационных сведений, а также в отношении нарушений режима чрезвычайного положения.

Глава государства обратил внимание на важность соблюдения прав граждан, интересов общества и обеспечения законности в условиях действия временных ограничительных мер.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.