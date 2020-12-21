Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял генерального директора ТОО «Тенгизшевройл» Имер Боннер

    21 Декабря 2020, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе «Тенгизшевройл» по противодействию распространения коронавируса на производственных объектах компании и месторождении Тенгиз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи также были обсуждены вопросы реализации ряда инвестиционных проектов в углеводородном секторе и перспективы развития компании на ближайшие 3-4 года.

    Глава государства акцентировал внимание на важности обеспечения доли казахстанского содержания в реализации проектов «Тенгизшевройл».

    В завершение беседы Президент выразил благодарность Имер Боннер за вклад в развитие нефтегазовой отрасли и эффективное руководство компанией ТШО.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Промышленность Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве