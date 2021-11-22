Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства принял Генерального директора отделения ООН в Вене Гаду Вали

    22 Ноября 2021, 18:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального директора отделения ООН в Вене, Исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, находящуюся в нашей стране с визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, а также киберпреступлениями.

    Касым-Жомарт Токаев отметил центральную роль ООН в международных делах и подтвердил намерение Казахстана тесно взаимодействовать с всемирной организацией в сферах обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности. Глава государства поддержал активную деятельность управления ООН по наркотикам и преступности в регионе, особенно в условиях текущей ситуации в Афганистане.

    Президент Казахстана одобрил принятие новой программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая заложит прочную основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

    Гада Вали высоко оценила проводимые в нашей стране реформы, в том числе направленные на модернизацию правоохранительной системы. Она также поблагодарила нашу страну за помощь в эвакуации персонала ООН из Афганистана и размещение их в Алматы.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Президент Казахстана Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Президент РК: Задача государства и общества – создать благоприятные условия для укрепления института семьи
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров