Глава государства принял Генерального директора отделения ООН в Вене Гаду Вали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Генерального директора отделения ООН в Вене, Исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, находящуюся в нашей стране с визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, а также киберпреступлениями.

Касым-Жомарт Токаев отметил центральную роль ООН в международных делах и подтвердил намерение Казахстана тесно взаимодействовать с всемирной организацией в сферах обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности. Глава государства поддержал активную деятельность управления ООН по наркотикам и преступности в регионе, особенно в условиях текущей ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана одобрил принятие новой программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая заложит прочную основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Гада Вали высоко оценила проводимые в нашей стране реформы, в том числе направленные на модернизацию правоохранительной системы. Она также поблагодарила нашу страну за помощь в эвакуации персонала ООН из Афганистана и размещение их в Алматы.



